Les consciences s’éveillent et la volonté de changer sa façon de consommer est de plus en plus présence chez les citoyens. Désireux de ne pas rester les bras croisés face à la nécessité de « faire autrement », Antoine Giansante et Alysée Hilt ont décidé de se lancer dans un projet ambitieux : développer et commercialiser dans les prochains mois une collection de vêtements éco-responsable et 100% locale.

"Nous n’en sommes toujours qu’aux prémices du projet, mais ça avance !", précise d’emblée Antoine Giansante. "Alysée et moi avons souvent abordé ces sujets de société mais nous ne savions pas vraiment quoi faire pour apporter notre pierre à l’édifice. Il y a deux ou trois mois, nous nous sommes finalement lancé le pari de sortir, à l’horizon février 2021, une collection de vêtements produite en Hainaut."

Styliste durant sept ans pour une marque de prêt à porter belge, Alysée Hilt et Antoine Giansante ont avant tout décidé de prendre la température auprès des consommateurs via un groupe Facebook On veut relocaliser nos vêtements [Belgique]. "Était-ce une idée qui séduirait au-delà de notre groupe d’amis, y’aurait-il un intérêt pour ce genre de projet ? Nous voulions le savoir avant de nous lancer et de vérifier qu’il était possible de rester sur une production 100% locale."