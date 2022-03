Toute cette semaine, soit jusqu'au vendredi 25 mars inclus, Infrabel procède à l'entretien de deux passages à niveau situés sur la commune de Morlanwelz. Ces travaux sont nécessaires afin de veiller à la sécurité des passants, des usagers de la route et du trafic ferroviaire.

De ce fait et dans un premier temps, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire entame les travaux d'entretien au passage à niveau situé à la chaussée de Mariemont, dans le bas du parc de Mariemont. Les travaux seront effectués de nuit et plus précisément, de 22h à 6h du matin de ce lundi 21 mars au jeudi 24 mars. Par conséquent, le passage à niveau sera fermé à toute circulation routière et piétonne dès aujourd'hui et jusqu'au jeudi 24 mars à 6h.

Le chantier entrainera également une série d'inconvenances : des bruits seront occasionnés suite à l'utilisation d'engins et d'outils de chantier. Un éclairage artificiel devra être utilisé afin de permettre aux équipes de travailler correctement de nuit. La présence de personnes et de véhicules en circulation s'ajoutent également aux abords du chantier. Afin de pallier aux inconvénients, un itinéraire de déviation sera défini par votre commune.

Dans un deuxième temps, Infrabel procédera aux mêmes types de travaux au passage à niveau situé au niveau de la rue de Confrestu. Cette fois, le chantier prendra place les jeudi 24 et vendredi 25 mars. Pour ce chantier, les travaux seront menés de jour de 8h du matin à 16h. Le passage à niveau sera donc fermé à la circulation routière et piétonne depuis ce jeudi 6h du matin au vendredi 16h. Comme pour le chantier précédent, des perturbations sont également à prévoir (utilisation d'engins de chantier, présence de personnes près des voies, itinéraire de déviation, ...).

Enfin, un troisième chantier est prévu par Infrabel pour la mi-avril mais cette fois à Carnières. Dès lors, du 11 au 16 avril prochains, le passage à niveau situé à la rue de la Station fera également l'objet de travaux d'entretien. Dans ce cas-ci, l'organisation est encore différente : les travaux seront menés sans interruption, soit 24h sur 24, du lundi dès 22h jusqu'au samedi 6h du matin. Une déviation sera également mise en place et des perturbations sont aussi à prévoir.