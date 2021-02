Il n’y a heureusement eu aucun blessé. Ce lundi matin, l’arche du Plateau Warocqué de l’athénée provincial Morlanwelz-Mariemont-Chapelle s’est littéralement effondrée. Des précautions doivent évidement être prises pour éviter tout accident, tandis qu’il faudra probablement du temps pour que les réparations puissent être entreprises.

"Cet accident est peut-être dû aux conditions météorologiques mais sans aucune certitude", explique le directeur de l’établissement, Julien Bauduin. "Par chance, aucune victime n'est à déplorer. Peu de personnes sont présentes sur le site pendant le congé de carnaval. Je tiens à remercier les différents services techniques qui se sont relayés pour sécuriser les lieux et permettre aux futures équipes de travailler dans des conditions sûres."

Un ingénieur en stabilité se présentera prochainement sur place pour évaluer l'étendue des dégâts. Une entreprise déblaiera les pierres au plus vite afin d'autoriser à nouveau la circulation. "En ce qui concerne la rentrée de ce lundi 22 février prochain, nous vous demandons de ne pas vous rendre en voiture sur le Plateau. Veuillez vous garer dans les rues adjacentes et accompagner votre enfant à l'école à pied en passant soit pas l'escalier de l'Athénée soit par le CPMS."

Et de préciser : "Nous espérons tous revoir notre arche au plus vite afin que les symboles qu'elle porte "Instruction, Education et Emancipation" éclairent de nouveau nos institutions mais il faudra du temps et des analyses poussées pour reconstruire un tel monument."