Allô, le lycée de Mérignac, allô l'école de Calabria ? Le 13 janvier, les élèves de l'Athénée provincial Raoul Warocqué seront en connexion directe avec le Sud-Ouest de la France et le Sud de l'Italie. Ils rencontreront en visio-conférence leurs homologues du lycée Daguin et du Liceo di Soavreto dans le cadre d'un projet européen sur le thème "le handicap et l'art dans mon école".

Cette rencontre virtuelle lance un processus de partenariat entre ces trois écoles européennes. Durant trois ans, elles collaboreront sous forme d'échanges entre élèves. "Nos élèves se rendront en Italie et en France en logeant chez l'habitant et nous accueillerons nos partenaires sous le même format", explique Julien Bauduin, le préfet. "L'APMW est la 1re école provinciale à décrocher ce projet et nous en sommes très fiers."

On peut le comprendre puisqu'un subside de 33 000 euros est octroyé à l'école afin d'organiser les futurs voyages et activités. "Il y a certes un énorme travail administratif derrière mais nous sommes accompagnés par le PO et l'expérience dépasse, de loin, le travail à fournir pour nos élèves. Nos représentants seront des élèves de 4e année sélectionnés sur base de leurs résultats et de leur motivation. Ils sont au nombre de 13 pour une équipe pédagogique comprenant huit professeurs".

Le Covid ayant frappé, la visite sur place ne se fera pas cette année mais les visioconférences et les projets internes peuvent débuter.