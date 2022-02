La semaine dernière, des travaux étaient annoncés à l'intersection des rues Général De Gaulle et de la Résistance. L'échevin des Travaux, Gérard Mattia, affirmait également que l'Avenue de France située à Carnières faisait aussi partie des projets de réfection de la commune. Le cahier des charges du chantier devait être validé lors du Conseil communal de ce lundi 21 février et c'est désormais chose faite.

Hier soir, le Conseil communal a donc décidé, dans un premier temps, de procéder à une réfection partielle de l'Avenue de France. Fortement dégradée, l'Avenue de France devra, à terme, faire l'objet d'une réfection en profondeur mais pour le moment c'est une solution rapide qui est envisagée afin de permettre à la ligne de bus qui y passe de pouvoir continuer son trajet. Les travaux consisteront donc en un rabotage de la surface de la chaussée et au placement d'une couche de propreté avec une couche de collage assez épaisse. La superficie concernée par cette rénovation est estimée à 6.480 mètres carrés.

"Oui, les routes c’est un problème... Nous avons quelques points noirs sur l’entité comme, par exemple, l’Avenue de France", avait expliqué Gérard Mattia."Nous allons faire une réfection en profondeur des routes, certaines sont planifiées au budget. (...) Des travaux plus importants sont également prévus comme à l’Avenue de France. Le cahier des charges pour l’Avenue de France devrait passer au conseil communal de lundi. C’est une arcade plus importante qui demande une réflexion plus importante. Le problème, c’est qu’en termes de budget nous sommes limités".

En plus du cahier des charges établi par la Cellule Marchés Publics de la commune et par le service technique des Travaux, c'est également le budget du projet qui a été validé par le Conseil communal. Le montant de la réfection de l'Avenue de France s'élèvera à un peu plus de 170.000 euros, une dépense qui sera inscrite au Budget extraordinaire de l'Exercice 2022 de la commune. Afin de réaliser ce projet de réfection, la commune procèdera à un marché par procédure ouverte : l'Administration communale cherche donc une entreprise apte à réaliser les travaux.