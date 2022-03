Ces dimanche et lundi 6 et 7 mars devait avoir lieu le carnaval de Morlanwelz mais le code orange du baromètre corona en a décidé autrement. Effectivement, à la fin du moins de janvier, les bourgmestres de la Région du Centre s'étaient accordés sur le maintien des carnavals de la région seulement si le code jaune du baromètre corona était d'application au plus tard 10 jours avant la date des festivités carnavalesques.

Consciente que des amoureux du folklore et des gilles puissent avoir envie de se retrouver dans le centre de Morlanwelz comme cela s'est produit à Binche, la commune de Morlanwelz n'exclue pas que "l'envie puisse être plus forte que la raison". Dès lors, les autorités communales affirment qu'elles feront en sorte de permettre un équilibre entre sécurité et envie de faire la fête. Le but de la Ville n'est pas de sanctionner les personnes qui souhaiteront sortir mais plutôt de veiller à leur sécurité.

Des dispositions seront donc prises par la commune selon la situation du moment. Le rôle de cette dernière ne sera pas de gâcher ces moments de fête mais simplement de faire en sorte que ceux-ci se déroulent sans incident. Afin de veiller au bon déroulement de ces jours de non-carnaval, la commune invite tout à chacun de respecter les règles du Règlement Général de police et en particulier celles concernant la sécurité routière. Ledit règlement est, par ailleurs, consultable sur le site de l'Administration communale.