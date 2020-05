La direction planche sur un système de visites encadrées qui permettra de préserver les résidents et son personnel.

A l’heure où la plupart des regards sont rivés en direction des maisons de retraites, sur la question du nombre de pensionnaires et membres du personnel contaminés par le Covid-19, la situation de la résidence Mariemont Village constitue sans nul doute la bonne nouvelle du jour dans la région du Centre. Les résultats des tests pratiqués sur l’ensemble des résidents et du personnel sont tous négatifs. Tous ! Soit un total de 454 tests réalisés.

C’est via leur page Facebook que l’institution a communiqué la bonne nouvelle. “J’en profite donc pour remercier l’ensemble du personnel pour leur travail formidable, mais également nos résidents et vous leurs familles pour votre patience et vos nombreuses marques de soutien”, écrit Valéry Goblet, le directeur général de la résidence Mariemont Village. “Toutefois, nous sommes tous bien conscients que cela ne représente qu’une image à un temps T et que le chemin est encore long avant de pouvoir relâcher nos efforts.”

Consciente que l’éloignement pèse sur les résidents et leur famille, la direction annonce également qu’elle va avancer dans l’organisation des visites encadrées, dans le respect de la circulaire de l’Aviq. “Je signale tout de suite que celles-ci se feront progressivement en suivant un cadre strict et seront différenciées en fonction de nos résidents et des services qui les accueillent. Je reviendrai rapidement vers vous par courrier afin de vous informer de tous les détails concernant cette organisation. Celle-ci devra permettre avant de tout de maintenir la bonne situation que nous connaissons aujourd’hui et de garder nos résidents et nos membres de personnel dans un cadre sécurisé”, conclut le directeur général.