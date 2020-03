Une action de solidarité en soutien notamment au personnel médical.

Depuis le début de la semaine, de plus en plus de citoyens s'associent à un élan de solidarité. Ils ouvrent leur fenêtre chaque soir à 20 heures pour applaudir et remercier le corps médical ainsi que tous les services qui sont en première ligne pour soigner la population et tenter d'éviter la propagation du coronavirus.

Du côté de Morlanwelz, on souhaite aller encore plus loin puisqu'il a été décidé que toutes les cloches de l'entité sonnent chaque soir entre 20h et 20h03. "Tous les citoyens sont d'ailleurs invités, pour les mêmes raisons, à applaudir a la même heure", demande l'administration communale. "Bien entendu, ne vous rassemblez pas pour le faire, restez chez vous pour vous protéger, vous et vos voisins !"