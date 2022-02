Cela fait désormais plusieurs jours que le musée royal de Mariemont annonçait rendre accessibles gratuitement ses collections permanentes. Le musée a également adapté ses tarifs et permet aux moins de 18 ans d'accéder gratuitement aux expositions temporaires. Derrière ces décisions, le musée de Mariemont veut ainsi renouer avec la volonté de son fondateur : faire profiter ses collections au plus grand nombre tout mettant en œuvre la politique culturelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. De plus, le musée royal de Mariemont poursuit l’ambition réelle de mettre la culture à la portée de toutes et tous et d’attirer de nouveaux publics.

Implanté au cœur d’un domaine de 45 hectares, le Musée royal de Mariemont abrite l’une des plus importantes collections publiques belges. Léguée par Raoul Warocqué, elle est répartie en 8 collections que sont : les Trésors de Mariemont ; Egypte et Proche-Orient ; les œuvres grecques et romaines ; l'Extrême-Orient ; l'archéologie régionale; les porcelaines de Tournai ; des pièces de l'histoire régionale ou encore la réserve précieuse de livres anciens.

Amoureux de l'art de manière générale, Raoul Warocqué a notamment consacré une grande partie de sa fortune à l'acquisition de pièces de l'Antiquité, au patrimoine égyptien ou encore aux philosophies orientales. Déambulant dans les couloirs de la collection permanente, vous pourrez admirer notamment de nombreuses statues grecques et romaines, d'anciennes fresques d'une villa de Pompéi, une collection d'antiquités égyptiennes constituées de nombreuses statuettes ou encore d'une statue monumentale de Cléopâtre de cinq tonnes. Un véritable pavillon de thé asiatique est également installé au cœur même du musée. Hétéroclite, la collection permanente est également composée d'objets de nos régions. Le musée présente une vaste collection de porcelaines de Tournai ainsi qu'une très grande collection d'objets ayant appartenus aux époques gallo-romaines et mérovingiennes attestant de notre savoir-faire de l'époque.

Côté expositions temporaires, le public peut profiter de l'exposition "Le mystère de Mithra. Plongée au cœur d'un culte romain". En place jusqu'au 17 avril prochain, l'exposition suit les traces du dieu indien Mithra, un des cultes les plus mystérieux de l'Antiquité romaine. En arpentant des couloirs souterrains et participant à des spectacles rituels, les visiteurs pourront admirer des œuvres d'art célèbres et des trouvailles récentes montrées au public pour la première fois.

Courant 2022, le public pourra ensuite admirer l'exposition "La Chine au féminin. Une aventure moderne". L'exposition qui débutera le 2 avril prochain offrira un regard contemporain sur la femme chinoise et un regard inédit sur la Chine. Le visiteur embarquera pour un voyage original à la découverte des femmes chinoises du 20ème siècle. A partir d'objets authentiques tels que des robes, des bijoux, des marionnettes ou des documents visuels et sonores, le musée royal de Mariemont met en scène la vie quotidienne de la population féminine chinoise et des héroïnes de la littérature et du cinéma.

Enfin, à l’occasion du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion et du centenaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon, le Musée royal de Mariemont proposera deux expositions dédiées à l'Egypte. La première, "Egypte. Eternelle passion", offrira un aperçu de la fascination égyptienne en Occident. Par le biais de sculptures, de porcelaines, de livres précieux, de jouets, de costumes, de bijoux ou encore de papiers peints, l'exposition interroge : comment et pourquoi l'Egypte s'est-elle invitée dans nos foyers depuis des siècles ? Traversant ainsi l'Antiquité, la Renaissance, l'époque de Warocqué, touchant Rihanna, Assassin's Creed ou encore en influençant nos tatouages. La deuxième exposition, nommée "Egypte. Eternelle passion : les vies multiples des cercueils", prendra elle place du 24 septembre 2022 au 16 avril 2023. Elle abordera le cercueil comme symbole marquant de l'Egypte ancienne.