Pour l'occasion, l'écrivain Xavier-Laurent Petit leur a rendu visite.

Ce n'est pas tous les jours qu'un écrivain de renom vient rendre visite dans les classes d'une école. C'était pourtant bien le cas il y a quelques jours à l'Athénée provincial de Morlanwelz. Français Xavier-Laurent, auteur à succès de littérature jeunesse, est venu à la rencontre des élèves de troisième année pour une occasion très spéciale : le lancement de L'Arbralire, une maison d'édition lancée par les élèves eux-mêmes et dont le premier livre a été offert à l'écrivain français.

"Nos élèves sont des pépites", assure Madame Bienfait, professeur de français. "Nous avons pris les compétences de chacun pour porter ce projet littéraire. Ils ont lu une douzaine de livres. Ils ont inventé des premières de couverture, dessiné des affiches, inventé des jeux, conçu un livre accordéon. Ils ont inventé des moments de bonheur et nous offrons en retour à Xavier-Laurent Petit des éclats d'écriture pour un écrin d'écrits, notre livre en souvenir, premier livre de notre maison d'édition L'Arbralire."

Les élèves de 3e année ont en réalité travaillé sur les livres de Xavier-Laurent Petit durant toute l'année, dans le cadre du projet "Des mots d'auteur pour prendre de la hauteur", soutenu par le fonds Victor. "Cet auteur est formidable", ajoute Franca Militello, l'une des enseignantes de français de l'école. "On l'aime pour ses valeurs. Primé plusieurs fois et traduit dans plusieurs langues, ce grand voyageur aborde des thématiques qui interpellent nos jeunes : l'immigration, la forêt amazonienne, etc. Nos élèves ont lu et analysé ses livres."

"Dans vos livres, on parle souvent de la pauvreté, pourquoi?", demande une élève à l'écrivain français. "Il y a des thèmes autour desquels je tourne", lui répond Xavier-Laurent Petit. "La violence, la guerre aussi. Écrire c'est se mettre à la place des autres. Écrire des livres permet de découvrir d'autres facettes de l'humanité. Il n'y a pas de recette standard pour écrire. Je me documente beaucoup. Je me sens plus libre en écrivant au passé et à la 1ère personne. On peut parler de tout en littérature jeunesse, pas de thème tabou. La question est de savoir comment le faire."