Nathalie Devlieger est l’une des 30 auxiliaires professionnelles du Plateau Warocqué à Morlanwelz. Avec ses enfants Jade et Nathan, elle a réalisé une centaine de photographies essentiellement en noir et blanc sur son métier au quotidien, et celui de ses collègues, toutes femmes et mères de famille. Des clichés réunis en une exposition intitulée "Les Papettes", à découvrir dès ce vendredi soir.

"Nous sommes une équipe de 30 travailleuses à faire de notre mieux pour entretenir les locaux des écoles du Plateau Warocqué à Morlanwelz : l’école d’application, Condorcet, le lycée, l’athénée… Notre travail n’est pas toujours visible, ni respecté et on ne remplace plus le personnel. Je voulais mettre en valeur mes collègues, leur rendre hommage et aussi montrer qu’on existe, que notre travail mérite d’être respecté. L’école c’est un peu sa maison, on peut tous y mettre du sien pour la garder propre", témoigne-t-elle.

"Notre travail, c’est un peu le tango des balais et des chiffons. Rien qu’ici, côté lycée, on a 45 classes, sans compter les bureaux, ni le hall. Mais on ne fait pas que vider des poubelles, on nettoie aussi à la main toutes les pipettes des labos. Parfois, c’est dur : on passe le Kärcher, on met les mains dans les excréments des autres. Il arrive qu’on doive nettoyer des frigos remplis d’aliments moisis, ramasser des trognons de pommes abandonnés sur les bancs et fermer des fenêtres laissées ouvertes. On fait un travail ingrat et difficile depuis la pandémie, mais avec cœur et conscience", témoignent ses collègues.

Pour sensibiliser les élèves et enseignants à l’importance du travail qu’elle et ses collègues mènent depuis la pandémie, Nathalie Devlieger a pris chaque jour des photos des opérations de nettoyage menées dans les locaux et cours de cette grande école. Le fruit de son travail est présenté ce vendredi 8 octobre dans les locaux de l’Athénée, dans une exposition ouverte aux visiteurs de l’école, aux élèves, et au personnel jusqu’au 14 octobre.

"Même s’il était difficile d’avoir des locaux corrects, durant cette pandémie, nous avons toujours été sur le terrain, en prenant aussi des risques d’attraper le Covid. Cette expo est soutenue par la direction, et par les autorités provinciales que je remercie", ajoute Nathalie Devlieger.

"Les Papettes" sont à voir aux cimaises de l’APMW, dans le hall de l'Athénée provincial Raoul Warocqué à Morlanwelz.