Mardi dernier, un habitant de Morlanwelz relevait une importante dégradation de la route à l'intersection des rues de la Résistance et Général de Gaulle. Un nid de poule ferait même jusqu'à 10 centimètres de profondeur avec un diamètre de 50 centimètres. Consciente du problème, la commune a prévu la réfection de certaines voiries mais les équipes du service Travaux étant limitées, ces réparations ne peuvent pas toutes se faire en même temps.

"Oui les routes, c’est un problème... Nous avons quelques points noirs sur l’entité comme, par exemple, l’Avenue de France", explique Gérard Mattia, l’échevin des Travaux. "Une équipe va aller reboucher les trous à l’intersection de la rue de la Résistance et de la rue Général De gaulle. Nous allons faire une réfection en profondeur des routes, certaines sont planifiées au budget. Et, nous allons d’ailleurs renforcer notre équipe voirie et la professionnaliser. Nous aurons une nouvelle machine qui permettra de réparer les routes avec du tarmac à chaud. Cela permettra de faire des réparations qui tiendront plus longtemps. Avant, nous utilisions du tarmac à froid".

Au fur et à mesure des requêtes envoyées par les citoyens, la commune établit une liste des routes pour lesquelles une réfection doit avoir lieu. Néanmoins, la Ville reste limitée à la fois en termes de budget et en termes de liberté d'action. En effet, si la commune peut entreprendre des travaux sur les routes communales, elle ne peut pour autant pas effectuer de travaux sur des routes régionales ou nationales présentes sur l'entité. "Nos équipes ont un listing, nous encodons toutes les demandes faites par les citoyens", explique Gérard Mattia. "Nous essayons d’y répondre durant la semaine mais c’est impossible de répondre rapidement à toutes les demandes. Mais des travaux plus importants sont également prévus comme à l’Avenue de France. Le cahier des charges pour l’Avenue de France devrait passer au conseil communal de lundi. C’est une arcade plus importante qui demande une réflexion plus importante. Le problème, c’est qu’en termes de budget nous sommes limités".

Et d'ajouter : "Quand ce sont des voiries subsidiées par le SPW et donc la Région Wallonne, ce sont des procédures plus longues donc cela prend beaucoup plus de temps. Je comprends que certains citoyens ne comprennent pas forcément cette longueur de procédure, on ne se rend pas toujours compte sans le nez dans les dossiers".