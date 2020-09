Les recherches se poursuivent pour retrouver Santa Lentini, aperçue pour la dernière fois le vendredi 25 septembre vers 11h30 à la rue Warocqué à Morlanwelz. Âgée de 50 ans, cette dernière n’a depuis plus donné signe de vie, ce qui inquiète naturellement ses proches, d’autant plus qu’au moment de sa disparition, la quinquagénaire ne portait qu’un short et un t-shirt sans manches gris à motifs floraux.

© DR



Santa Lentini mesure 1,60 mètre et est de corpulence normale. Elle porte les cheveux mi-longs château foncé amis peut présenter une repousse de cheveux gris. Elle peut paraitre confuse et il n’est pas impossible qu’elle ne sache pas comment elle s’appelle. Elle parle également italien et, au moment de sa disparition, ne portait pas son dentier. Un avis de recherche officiel a été lancé mais à ce jour, les recherches n’ont rien donné.

Selon sa fille, qui multiplie les démarches et les appels à la solidarité, Santa Lentini aurait été aperçue pour la dernière fois aux alentours de l’école L’institut technique de Morlanwelz (ITM), situé rue Raoul Warocqué. Un groupe Facebook "Retrouvons Santa" a été ouvert afin de rassembler les éventuels témoignages. Ce week-end, une vaste battue a été organisée au départ du Carrefour de Morlanwelz. Les participants ont pris le départ en direction des bois.

"Aux dernières nouvelles, plusieurs personnes l’auraient croisée dans La Louvière, portant une couverture grise sur elle. Nous sommes tous partis à sa recherche mais cela n’a rien donné", explique sa fille. "On ne baisse pas les bras !" Cette dernière invite quiconque croiserait la route de Santa à prendre immédiatement contact avec la police. "Il est important de rassurer ma maman en lui disant que nous la cherchons et de rester auprès d’elle le temps que nous puissions la rejoindre."

En cas d’informations importantes et urgences, les citoyens sont invités à contacter la police via le 0800/30 300, ou les numéros suivants : 0494/27 33 22, 0494/45 44 91, 0495/87 56 69.