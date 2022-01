ME

En décembre dernier, la société Socoarc, propriétaire de l’exploitation minière du terril, proposait de reconvertir le site en une zone d’habitat de 400 logements. Désormais, c’est l’installation d’un parc de panneaux photovoltaïques qui est à l’étude.

Effectivement, la société Green City Wallonie a demandé l’obtention d’un permis de construction et d’exploitation d’un parc photovoltaïque de 21 375 panneaux. La société Sonégienne souhaite ainsi produire de l’électricité pour la collectivité et aménager l’ancien site en veillant à sa biodiversité. Rappelons que le terril se trouve dans une zone forestière qui doit donc être préservée et dont l’équilibre écologique doit être conservé.

Cette enquête publique se tiendra jusqu’au 26 janvier 2022, au plus tard 10h. Dès aujourd’hui et jusqu’à cette date, toute personne intéressée peut donc faire part de ses observations et réclamations à l’Administration communale de Morlanwelz soit par email soit par courrier postal.

Afin d’obtenir davantage d’informations et de précisions techniques sur le projet, un rendez-vous devra être demandé auprès d’Aurélie Ugille, conseillère environnement à la Ville de Morlanwelz.