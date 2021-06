Koter dès les primaires, c’est le projet ambitieux de la commune de Morlanwelz. En effet, un internat quasi neuf est désormais ouvert aux élèves des écoles provinciales de la région. Des jeunes de 7 à 25 ans, qui auront l’opportunité d’avoir un cadre idéal pour se consacrer à 100% aux études, avec des infrastructures sportives sous la main, un restaurant avec des menus équilibrés et sains donnés à des heures correctes ou encore des études organisées.

Le programme prévoit également des activités culturelles, une bibliothèque, un accompagnement moral et pédagogique, des éducateurs pour encadrer les plus jeunes. Un internat avec des studios individuels neufs, propres et pratiques autour d’arbres centenaires du bois.

C’est le cas de Cathy, prénom d’emprunt, interne à l’Athénée provincial Raoul Warocqué à Morlanwelz. "J’adore passer toute la semaine avec mes amis et ici, j’ai la salle omnisports juste à côté. Je peux m’entraîner beaucoup mieux, sans perdre du temps en déplacements", confie-t-elle. Ses parents vivent et travaillent à l’autre bout du pays. Ils cherchaient une école à la Harry Potter, avec une réputation et un état d’esprit ouvert. Mais c’est surtout l’option sports que Cathy suit avec passion et assiduité.

"Les internes sont répartis en fonction de leur âge et ils ne sont jamais seuls", détaille Olivier Herbts, administrateur de l’internat. "On héberge aussi des enfants des classes primaires de l’école d’application et aussi les futurs instituteurs de la haute École Condorcet, les horticulteurs de l’école d’horticulture, les étudiants en commerce ou bureautique de Chapelle, les élèves en soins à la personne ou en hôtellerie de Carnières. Cela forme une grande famille avec des «tuteurs» et des horizons et des centres d’intérêt variés." Des navettes pour rejoindre Mariemont et Chapelle sont également mises à disposition, en plus des lignes de bus déjà existantes.

Les chambres sont individuelles. Les filles sont logées côté lycée et les garçons du côté athénée. Trois nouveaux couloirs de logements ont été réaménagés et un quatrième est en cours de réalisation pour une capacité de 100 chambres. Le dortoir des filles, lui, est en cours de réalisation.

Les inscriptions sont ouvertes sur rendez-vous du 14 juin au 5 juillet 2021 et du 26 au 31 août 2021 (9h à 15h). Pour les visites et inscriptions en dehors des vacances scolaires, la prise de rendez-vous se fait par mail à l’adresse olivier.herbts@hainaut.be, ou par téléphone au 0473/555296 ou 064/43.20.30.