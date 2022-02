Hier soir se tenait le Conseil communal lors duquel une série de modifications concernant la circulation et le stationnement devait être validée. Plusieurs rues de l’entité étaient concernées. Dès lors, suite aux décisions du Conseil communal, il a été décidé que :

La rue de l’Ermitage est désormais en sens interdit pour les conducteurs venant de la rue Fond Folie souhaitant se rendre à la rue Notre Dame. Seuls les cyclistes pourront emprunter la rue de l’Ermitage pour rejoindre la rue Notre Dame. Le sens interdit situé entre la rue de l’Ermitage et la rue Fontaine du Soldat sera dès lors abrogé. Les habitants de la rue de l’Ermitage pourront ainsi emprunter la rue Rond Folie puis la rue Fontaine du Soldat afin de rejoindre la rue Notre Dame. Ce nouveau sens de circulation évitera tout risque de remonter la rue Notre Dame à contre-sens.

Par ailleurs, les automobilistes passant par la rue Notre Dame ne pourront donc pas emprunter la rue Fontaine du Soldat mais devront faire le tour par la rue de l’Ermitage. Seuls les cyclistes pourront traverser la rue Fontaine du Soldat pour rejoindre la rue Fond Folie.

Concernant les modifications des règles de stationnement, deux rues sont impliquées sur et vers la commune de Morlanwelz. D’une part, pour la rue Valère Mabille reliant Haine-Saint-Pierre au Colruyt de Morlanwelz, une interdiction de se stationner du côté des maisons aux numéros impairs sera d'application à hauteur du numéro 50. Des marques au sol régleront le stationnement en alternance - en partie sur la chaussée et en partie sur le trottoir - entre les numéros 53 et 131 ce dernier étant situé à hauteur du passage à niveau. D'autre part, à la rue de Bascoup, située à l'arrière de l'Intermarché de Morlanwelz, une interdiction de stationnement sera mise en place entre les maisons situées entre les numéros 1 et 21.