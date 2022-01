Le dirigeant de l’entreprise Socoarc, propriétaire du terril Sainte-Henriette, Frank Valentin développera et défendra son projet d’exploitation du terril ce soir lors du Conseil communal. L’avant-projet fait état de 400 logements, d’un site de loisir, d’aménagement des routes, ...

"J’ai eu une conversation avec Monsieur Valentin qui porte le projet", explique Maxime Biaumet, citoyen engagé et administrateur de la page Facebook Parc naturel des terrils de Morlanwelz. "J’étais inquiet par rapport au terril, c’est un endroit que je connais bien. Nous pensions qu’une partie du projet impliquerait d’urbaniser la zone qui est classée en zone forestière et donc sauvage. En fait, pas du tout ! Il y a un permis d’exploitation du terril et dans les deux dernières pages de ce permis, il y a l’obligation pour l’exploitant d’aménager le terril une fois l’exploitation terminée et donc de procéder à des plantations, par exemple".

A l’heure actuelle la zone ne paie pas de mine, seules quelques entreprises y sont implantées. Il y a également la grande ruine d’un ancien camp de prisonniers utilisé pendant la guerre qui fut ensuite ouvert aux immigrés italiens comme logement. Frank Valentin aimerait, entre autre, réhabiliter ce bâtiment et veiller à mettre en place un projet dans le respect de l’environnement.

"Monsieur Valentin travaille également avec le DEMNA – le Département de l’Etude du milieu naturel et agricole – qui supervise les travaux de réaménagement du site, qui veille que cela soit bien fait en termes de biodiversité comme le fait de laisser ouvert des espaces, y faire certaines plantations, ...", explique Maxime Biaumet. "Il veut urbaniser la zone qui est actuellement mixte. C’est un zoning fait dans les années 1970, il n’intéresse pas vraiment les entreprises aujourd'hui. L’idée c’est donc de modifier le plan de secteur, de changer le statut de la zone industrielle pour y faire des logements. Le projet de Frank Valentin, c’est un parc naturel".

A l’époque, le bourgmestre de Morlanwelz, Christian Moureau, avait expliqué à la presse que le projet ne poserait pas de problème de circulation car une voie déboucherait sur la Chaussée Brunehault. Il n’en est rien dans cet avant-projet : Frank Valentin veut maintenir l’existence du sentier qui se trouve à la jonction entre le terril et la Chaussée Brunehault. Le promoteur veut garder les différents sentiers qui rejoignent le terril, son but étant de les réaménager pour faciliter leur utilisation. Ce serait le cas, par exemple, du sentier qui se trouve à la rue des Ateliers ou encore du tunnel du Condu qui relie la rue Notre-Dame à la rue des Ateliers. La réouverture du tunnel permettrait aux promeneurs de traverser le site facilement.

"Frank Valentin aimerait même qu’on rende accessible le tunnel du Condu qui se situe dans le bas de la rue Notre-Dame. Nous pourrions accéder au site par là également", explique Maxime Biaumet. "Le propriétaire du site estime que ce serait intéressant en termes de mobilité douce. Les personnes pourraient passer par là et traverser le site pour aller jusqu’à la rue des Ateliers. Il pense que serait bien plus intéressant pour tous les habitants de la rue des Ateliers qui ont cette zone dans le fond de leur jardin, ils seraient aussi plus heureux de voir des logements plutôt qu’une entreprise de carrosserie industrielle par exemple".

Davantage d'informations concernant le projet d'aménagement du terril Sainte-Henriette seront amenées lors du Conseil communal de ce soir.