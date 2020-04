Il s'agit de la première commune de la région du Centre à prendre cette mesure.

Masque ou pas masque ? La question demeure sur de nombreuses lèvres mais certains commencent à trancher. C'est le cas à Morlanwelz où les autorités communales ont annoncé leur point de vue ce jeudi. "Suite à la tenue du Conseil communal par vidéo-conférence de ce mardi, sur proposition d'Ines Tasca, future jeune médecin et conseillère communale, il a été décidé de recommander le port du masque tissu sur notre territoire."

Recommandation ne signifie évidemment pas obligation. Mais la commune de Morlanwelz est la première à prendre ce genre de décision dans la région du Centre, à l'instar de Wavre ou Ottignies qui avaient montré l'exemple la semaine dernière dans le Brabant wallon. "Plus on écoute les informations de nos experts, plus on se rend compte qu'il s'agira d'une étape nécessaire lors du déconfinement", confie Christian Moureau, le bourgmestre de Morlanwelz.

Pour ce faire, la commune prend l’initiative de fédérer les forces vives autour d'un groupe Facebook baptisé "Bénévole Entraide Coronavirus Aldegonde, Morlanwelz, Carnières". "Nous savons qu'il ne sera pas possible d'obtenir des masques déjà fabriqués donc nous avons décidé de soutenir ces citoyens de bonne volonté en mettant à leur disposition un bâtiment communal (l'école Roosevelt) et en prenant en charge toutes les fournitures nécessaires pour la confection de masques."

Concrètement, un petit atelier de fabrication de masques en tissus se mettra donc en place au sein de l'école Roosevelt. "L'équipe est déjà construite et ces bénévoles travaillent déjà ensemble à distance. Ils pourront ainsi collaborer plus facilement. Mais nous serons évidemment attentifs à toutes les autres initiatives afin de créer un maximum de masques même si nous savons qu'il sera impossible d'en produire 18 000, soit un par habitant."