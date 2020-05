Toute l'école se prépare à rouvrir ce lundi 18 mai.

Nous y sommes presque. Après deux mois sans avoir vu les bancs de l'école, de nombreux élèves de 6e années primaire et secondaire vont reprendre le chemin des cours ce lundi 18 mai. Dans l'enseignement primaire comme dans le secondaire, l'heure est donc aux derniers préparatifs afin d'accueillir chaque élève dans un climat le plus serein et le plus sécurisé possible.

Certaines grosses écoles doivent forcément redoubler de travail pour y arriver. C'est par exemple le cas à l'Athénée provincial mixte Raoul Warocqué à Morlanwelz où ce ne sont pas moins de 150 élèves de rhétos qui débarqueront lundi matin sur le coup de 8h50. "Si tout le monde respecte les consignes, ça ira", assure le préfet Henri Lancelotti. "Tout a été pensé pour sécuriser un maximum la venue des élèves et garantir la santé de tous. Les horaires du matin ont été décalés à 8h50 pour éviter la présence d'un trop grand nombre de monde dans les transports en commun."

En attendant, les éducateurs, le personnel administratif, les ouvriers, les enseignants et le personnel d'entretien et de cuisine sont sur le pont pour mettre en place l'accompagnement, les équipements ainsi que les règles de sécurité et d’hygiène. Chaque élève sera accueilli aux barrières Nadar à l'entrée de l'école. Deux masques leur seront distribués avant de se diriger vers un sas pour le lavage des mains et la prise de température.

Les élèves iront ensuite vers leur classe divisée en petits groupes de maximum 10 personnes. "Nos 150 élèves de rhétos auront cours deux jours par semaine. Et les deuxième rentrent le 25 mai. Un courrier expliquant la reprise des cours a été envoyé à chaque famille. Il est prioritaire de garantir des conditions optimales de sécurité et d’hygiène. Aucun risque ne peut être pris pour la santé des élèves et les membres du personnel."

Le fonctionnement sera similaire du côté des Arts et Métiers de La Louvière où 54 rhétos rentreront pour deux jours par semaine. "Un parcours sanitaire digne d’un plan de mobilité a été créé", explique François Devillers, chef d'atelier et coordinateur pédagogique. Des brochures informatives pour les élèves, pour le personnel et une fiche réflexe covid-19 ont été conçues pour rappeler les consignes.

Et elles sont nombreuses : port du masque obligatoire, entrées et sorties uniquement par l’entrée principale, distanciation sociale de 1,5m, respect du dispositif placé au sol (ruban noir et jaune), salle des professeurs limitée à 4 personnes, réfectoire et distributeurs non accessibles, salle de premiers secours dans la salle d’étude, toilettes élèves uniquement côté secrétariat, etc.

© DR