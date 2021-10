La commune va proposer une convention transactionnelle pour éteindre un litige vieux de 17 ans.

C'est un litige vieux de 15 ans qui devrait enfin être réglé entre la commune de Morlanwelz et les écoles libres de l'entité. Le conseil communal a adopté une convention transactionnelle qui devrait éteindre une action en justice entamée en 2004 par les ASBL " Les Écoles catholiques de Morlanwelz " et " Les Écoles libres de Carnières ". Celles-ci ont cité la commune en justice pour avoir induit une concurrence déloyale entre le réseau d'enseignement communal et le réseau libre. En cause: l'octroi d'avantages sociaux aux écoles communales, mais qui n'ont pas bénéficié aux écoles libres, ce qui rendait les premières plus attractives que les secondes.

Les avantages sociaux, c'est notamment l'accès à la salle de sport, la prise en charge du transport lors des sorties pédagogiques, la prise en charge des frais de garderie… Jusqu'en juin 2001, la commune avait une obligation générale impliquant que les dépenses publiques consacrées aux activités des écoles communales devaient faire l'objet d'un versement identique pour les mêmes activités au bénéfice des écoles libres.

Depuis 2001, un décret a arrêté une liste de 10 avantages sociaux. Ce décret est controversé quant à sa portée, la liste étant tantôt considérée comme exhaustive, tantôt non, d'où une incertitude quant à l'obligation de maintenir une égalité parfaite des dépenses entre les deux réseaux.

Quoiqu'il en soit, la commune de Morlanwelz a manqué à ses obligations pendant plusieurs années, sur des périodes remontant jusqu'à 1994, raison pour laquelle les écoles libres ont attaqué la commune en justice. Estimant n'avoir aucune chance d'obtenir gain de cause, les avocats de la commune ont finalement négocié une transaction judiciaire avec les plaignants, d'un montant de 260 000 €.