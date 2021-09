La production annuelle passera de 150 000 tonnes de granulats à 600 000 tonnes.

La carrière de Tellier-des-Prés, située à Naast et où l'on produit des granulats et des moellons, est en train de passer dans une autre dimension. En témoignent de nouveaux bâtiments en construction, visibles depuis la N57 et qui ont suscité des questions, voire un certain émoi auprès de certains riverains. L'exploitant, Sagrex, est en train de réaliser des travaux prévus dans le cadre d'un permis octroyé le 19 juillet 2006. Un permis mis en œuvre par phases et qui entre aujourd'hui dans une étape décisive pour l'exploitant.

En effet, il s'agit pour Sagrex d'adapter le processus de production pour permettre de quadrupler cette production et permettre de fabriquer annuellement 600 000 tonnes de granulats lavés contre 150 000 tonnes de granulats non-lavés actuellement. L'investissement est conséquent: 17 millions d'euros.