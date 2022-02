Jeudi dernier, des riverains alertaient les autorités de la ville de Soignies de travaux en cours sur le site des carrières des Tellier des Prés. Or l’entreprise devait encore attendre quelques semaines avant de pouvoir débuter les travaux comme le lui autorise le permis.

"Nous avons été alertés [des travaux] par des riverains jeudi. Nous avons donc directement pris les choses au sérieux et fait appel à la police de l’environnement pour qu’ils aillent constater s’il y avait une problématique ou non", explique Fabienne Winckel, la bourgmestre de Soignies "Ils doivent nous faire parvenir un rapport pour nous dire si ces travaux sont "ok" ou pas "ok"".

Parallèlement à la procédure lancée par la police de l’environnement, la commune de Soignies s’est également adressée à l’entreprise Sagrex à l’origine des travaux. Dès lors, l’entreprise a préféré directement arrêter son chantier et attendre que le permis le lui autorise. "En parallèle à cela, nous avons aussi informé l’entreprise qui était en train de faire les travaux. Nous voulions voir ce qu’il en était", explique Fabienne Winckel. "Vendredi dernier, nous avons reçu un courriel de la part de l’entreprise en question nous disant qu’elle préférait arrêter les travaux pour le moment. Tout est donc complètement à l’arrêt et l’entreprise va attendre l’obtention du permis de la procédure qui est en cours".

Certains postes Facebook stipulent que l’arrêt des travaux est lié à un "carnage écologique" ou, plus précisément, au dérangement de la faune locale (notamment, des animaux en hibernation). Ce n’est pas la raison première à l’arrêt des travaux. "Non, il s’agit juste d’une question de procédure. Cela ne va pas plus loin pour le moment", atteste la bourgmestre. "C’est un permis qui est en cours depuis la semaine dernière et les riverains peuvent se manifester. Dans ce cas-ci, une riveraine est revenue vers nous en nous demandant si c’était normal qu’il y ait des travaux. Au niveau de la Ville, nous essayons de travailler dans une totale transparence. Dès que nous recevons une information d’une partie ou d’une autre, nous échangeons et essayons d’avoir l’ensemble des informations en la matière".

Des détails supplémentaires concernant le déroulement des travaux seront amenés demain soir lors du comité d’accompagnement auquel des représentants de riverains feront partie.