Une peine de quatre ans de prison, assortie d'un sursis probatoire de cinq ans, a été prononcée lundi par la sixième chambre du tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, contre B.C. (47 ans), poursuivi pour avoir porté six coups de couteau dans le ventre d'un homme, le petit ami de son ancienne compagne, le 18 février 2018 peu avant 23 heures à Naast.

Une bagarre avait éclaté entre les deux hommes car le prévenu n'avait pas vu sa fille du week-end, pensant qu'elle était chez son ancienne compagne. Ivre, il s'y est rendu et un vif échange verbal avait éclaté entre lui et son ex-compagne. La victime s'en était alors mêlée et avait porté un coup de poing au prévenu, lequel avait sorti un couteau de sa poche et l'avait frappé au ventre. Le prévenu n'avait pas contesté les faits.