L'asbl Au Bonheur de Vica a été mise à contribution ces derniers jours.

Les feux d'artifice ont le don d'effrayer les chiens, les chats ou les chevaux. Mais ce que l'on imagine moins, c'est qu'ils provoquent aussi des blessures, directes ou indirectes, chez les oiseaux. Et plus particulièrement chez les pigeons. L'asbl Au Bonheur de Vica, située à Morlanwelz, peut en témoigner. Cette association spécialisée dans le sauvetage des colombidés (pigeons, tourterelles, colombes...) a accueilli neuf oiseaux blessés rien que ces 1er et 2 janvier.

"Ce sont des gens d'un peu partout dans la région qui nous les ont apportés", explique Franck Lorigiola, responsable de l'asbl. "Rien que ce jeudi, nous avons accueilli six oiseaux. Et trois autres ont été amenés la veille, le 1er janvier. Malheureusement, trois ont succombé à leurs blessures, dont un qui avait la patte arrachée. Certains animaux blessés présentaient des brûlures directement liées aux pétards, d'autres souffraient de fractures aux ailes, avec un état de stress important."

Les oiseaux sont en effet très sensibles au stress. Le radar de l'Institut Royal Météorologique (IRM), qui détecte généralement la pluie, a d'ailleurs observé le mouvement d'un grand nombre d'oiseaux à minuit, au moment des feux d'artifice. En raison de la forte détonation, ils volent dans une panique aveugle et courent un risque accru d'accidents. De plus, beaucoup d'oiseaux se limitent aux efforts minimum durant la période hivernale. Ces moments de stress leur font donc dépenser une énergie précieuse à leur survie.

"Ces feux d'artifice sont un vrai problème", regrette Franck Lorigiola. "Les colombidés vivent souvent sous les toitures ou proche des bâtiments. Et lorsqu'ils s'envolent, parfois de peur comme dans ce cas-ci, ils ne savent pas où ils vont. Il suffit alors qu'une fusée croise leur chemin pour causer de graves blessures, ou pire. Nous recherchons d'ailleurs des dons de pommades pour soigner les blessures des derniers arrivants."

Comme d'autres défenseurs de la cause animale, Franck Lorigiola et la vice-présidente de l'asbl Aurore Serpenti souhaitent donc faire passer un message. "On ne dit pas qu'il ne faut plus s'amuser. Mais dans cette période déjà critique pour l'environnement, il faut être encore plus regardant. L'idéal serait d'organiser des feux d'artifice en un seul endroit, un seul par village ou commune sous contrôle de professionnels, de manière à ne pas voir des fusées dans tous les sens qui ne laissent aucune chance aux oiseaux. Il faut aussi, selon nous, interdire la vente aux particuliers. C'est dangereux pour tout le monde."