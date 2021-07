Une enquête publique a débuté ce 19 juillet à Soignies. L’ASBL Maison Marie Immaculée a, en effet, déposé une demande de permis d’urbanisme pour la construction d’une crèche de 28 places au numéro 61 du Grand Chemin à Neufvilles. Un projet qui est situé à proximité de la crèche actuelle et juste à côté du bâtiment administratif de la maison de repos.

Cette crèche pourra donc accueillir 28 enfants, répartis dans deux sections distinctes. La première sera réservée aux bébés. Le second espace de vie est lui pensé pour les moyens/grands enfants d’une capacité de 14 places. Il sera équipé d’une cabane et d’un module en bois permettant de grimper. Il sera en contact direct avec l’extérieur.

Accessibles depuis l’espace de vie, deux chambres vitrées permettront d’accueillir 2x 10 lits.

Cet espace pourra être scindé en deux parties si le nombre d'enfants ou les activités le nécessitent. Cette séparation a été pensée amovible avec une bonne isolation acoustique et avec la présence de fenêtre. Un espace stationnement figure également dans le dossier avec la création de quatre places de stationnement, dont une place PMR.

Le dossier peut être consulté le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h, ainsi que le samedi de 10h à 12h, à condition de prendre un rendez-vous au plus tard 24h à l’avance à l’Hôtel de Ville de Soignies. Des explications sur le projet peuvent être obtenues auprès du chef de bureau technique, Stéphanie Perreman, par téléphone au 067/347,363 ou par mail via urbanisme@soignies.be.

Quant aux réclamations et observations écrites, elles doivent être envoyées entre le 19 juillet et le 6 septembre au collège communal par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Hôtel de Ville de SOIGNIES – DO2 – Territoire & Cadre de vie, Place Verte, 32 – 7060 SOIGNIES. Il est également possible de procéder par courrier électronique à l’adresse urbanisme@soignies.be.