L'usine a réceptionné les premiers équipements majeurs destinés au train à chaud.

Sept mois après que la direction de NLMK ait annoncé un investissement de 150 millions d’euros pour son site de La Louvière, les grandes manœuvres ont pu débuter. Ce mardi, deux caisses de plus de 100 tonnes chacune, contenant des équipements de la première cage du train finisseur, ont été livrées au sein de l'usine tandis que d’autres équipements destinés aux cages n °2 et n°3 ont été fabriqués et sont en en route pour la Belgique.

Cet investissement fait partie de la stratégie 2022 du groupe NLMK. En modernisant son train à chaud, NLMK La Louvière compte en effet élargir sa position sur le marché européen des aciers à haute résistance. La première phase de transformation du train à chaud s’achèvera en 2021.

"La modernisation de cet outil comprend l’installation d’un système d’automation à la pointe de la technologie", explique NLMK. "Le train finisseur aura trois nouvelles cages de laminage et trois autres cages modernisées, notamment avec de nouveaux moteurs. Une nouvelle table de refroidissement et une nouvelle bobineuse seront installées. Le système de traitement des eaux sera également modernisé."

Ce projet va permettre d’augmenter la production d’aciers laminés à chaud fins à très haute résistance (jusqu’à 1,2 mm) et d’augmenter la gamme de produits à haute résistance (>1000 MPa). "Nous pourrons offrir à nos clients les meilleures tolérances dimensionnelles."

Le site de NLMK La Louvière se concentre sur la fabrication de bobines laminées à chaud et à froid pour l’industrie automobile et la construction générale. Sa capacité nominale de production annuelle s’élèvera à 2 200 000 tonnes d’acier laminé à chaud, dont 1 500 000 tonnes d’acier décapé.

