Selon nos informations, il s'agirait de deux mineurs d'âge.

Ce jeudi après-midi, aux alentours de 16 heures, un nouveau braquage avait lieu au Match de Braine-le-Comte, situé rue Charles Mahieu. Deux braqueurs cagoulés ont fait irruption dans le magasin, qui avait déjà été pris pour cible à plusieurs reprises ces dernières semaines. Une personne, un client, a tenté de s’interposer et a été blessée. Un coup lui a été porté à la tête, provoquant des saignements. La victime a cependant pu être prise en charge et entendue par les enquêteurs. Ses jours ne sont pas en danger.

Les deux individus ont pris la fuite sans butin mais ont pu être interpellés. Le parquet se refuse à tout commentaire mais selon nos informations, il s’agirait de deux mineurs d’âge. Anthony et sa femme venaient de terminer leur course et profitaient d’un moment de détente lorsque du bruit a retenu leur attention. "Ma femme ne souhaitait pas que j’aille voir mais j’y suis malgré tout allé", explique Anthony. "Un autre client, Patrick, tentait lui aussi de s’interposer."

Selon le témoin, l’un des individus était armé, l’autre pas. "Je surveillais celui qui était armé, Patrick surveillait l’autre. Sous la pression et le stress, les caissières ne parvenaient pas à ouvrir les caisses. Les deux individus se sont énervés. Lorsqu’ils ont atteint le sas du magasin, un coup a été porté à Patrick, au niveau de la tête. De mon côté, j’ai pris un coup au niveau de l’épaule. Une pièce de l’arme, un ressort, a été retrouvé sur les lieux. Je pense que l’arme était factice."

Les deux clients ont une dernière fois tenté de rattraper les deux malfrats mais sans succès. Ceux-ci ont quitté les lieux à pied, en courant. Ils ont heureusement pu être interceptés presque immédiatement par la police. Les différents témoins présents ont été auditionnés. Une cliente, stationnée sur le parking au moment du braquage, a, toujours selon nos informations, pu donner des images aux enquêteurs grâce à une dashcam placée sur son véhicule.

Ces nouveaux faits sont évidemment inquiétants car ils ne sont pas les premiers du genre. Le Match a déjà été pris pour cible plusieurs fois et les patrouilles de police avaient déjà été renforcées. Les auteurs semblent être informés des mesures de sécurité prises et n’hésitent visiblement plus à intervenir en pleine journée. Si les deux malfrats du jour ont pu être arrêtés, le traumatisme causé par ce braquage restera lui bien réel. Une équipe d’assistance de la police devait intervenir sur les lieux afin d’apporter son aide au personnel, particulièrement choqué.