C'est un chantier qui rythmera durant plusieurs années la vie des Sonégiens. Mais son entame se fait toujours attendre. Le futur quartier des Aulnées et ses 564 logements auraient initialement dû commencer à sortir de terre en 2020 ou au début de l'année 2021 avec les premières manœuvres. Des recours ont d'abord ralenti la procédure menée par l'entreprise Delzelle puis c'est le coronavirus qui s'en est mêlé. Résultat : un gros retard sur le planning exposé en 2019.

Même si des premiers petits aménagements du terrain devraient débuter dans le courant de l'année 2021, ce n'est qu'au début 2022 qui commencera réellement le chantier. La construction se fera progressivement, en quatre phases d'environ 130 logements chacune. Le tout sur une période de 20 ans. Ce n'est donc qu'à l'horizon 2040 que ce nouvel espace de vie situé à quelques hectomètres de la gare de Soignies sera totalement terminé.

Toutefois, il sera possible de s'y projeter avant la fin du chantier puisque la commercialisation de la première phase débutera au second semestre 2021, nous confie Delzelle SA. On sait aussi déjà que plusieurs gammes de prix seront proposés avec des petits studios, des appartements moyens mais aussi des logements plus luxueux.

Le projet de Delzelle prévoit la construction de 499 appartements et 65 maisons unifamiliales, soit pas moins de 564 logements. Mais aussi d'aires de jeux, de quatre conciergeries, d'une crèche, de bâtiments réservés aux professions libérales ou à des petits commerces et de 827 places de stationnement pour les résidents dont 557 places souterraines.

Pour rappel, ce quartier avait déjà fait l'objet d'une demande de permis en 2016 dans le cadre du projet plus global de la zone d'aménagement communal concerté (ZACC) où s'est déjà implanté le centre commercial Les Archers. Le permis avait été octroyé par le fonctionnaire délégué mais avait été cassé en recours. Il a été réintroduit au moins de septembre 2019 avec différentes modifications : moins de logements, plus de locaux communautaires, un lifting architectural ou encore l'installation de conteneurs enterrés.