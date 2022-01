Un nouvel accident s’est produit sur la RN 57 à la limite entre Mignault et Marche-lez-Ecaussinnes ce vendredi aux alentours de midi. Heureusement, plus de peur que de mal puisqu’aucun blessé n’est à déplorer d’après la zone de Police de la Haute Senne. Les pompiers sont intervenus dans la foulée afin de nettoyer la chaussée et la circulation a pu reprendre son cours normal.

Bien qu’il ne soit pas d’une grande gravité, cet accident inquiète le conseiller communal Sébastien Deschamps (ENSEMBLE). En décembre dernier, cet axe avait déjà été le théâtre d’un accident, mortel cette fois, à hauteur de Soignies. Selon lui, il est temps d’agir. "Il serait opportun que le Ministre wallon tes travaux publics, Philippe HENRY, qui a la responsabilité de cette voirie, convoque une Commission provinciale de Sécurité routière (CPSR) du Hainaut associant Service Public de Wallonie, police, autorités communales se réunisse afin d'examiner la meilleure façon de sécuriser cet axe", indique-t-il.

"Organisée par la direction territoriale, la Commission Provinciale de Sécurité Routière (CPSR) regroupe une série d'interlocuteurs qui vont rechercher ensemble la solution la mieux adaptée, pour un problème de sécurité routière sur le réseau régional et qui nécessite un avis collectif : carrefour problématique, éclairage, traversée piétonne, virage dangereux, abords d'école..."

Une chose est sûre, les automobilistes empruntant la RN 57 sont invités à redoubler de prudence.