Un accident s’est produit ce matin sur la RN57 entre le rond-point de Restaumont et Marche-Lez-Ecaussinnes provoquant la fermeture du tronçon le temps de l’intervention des secours. Bien que cet accident n’ait pas eu de conséquence dramatique, il a suffi à relancer les débats sur la sécurisation de l’axe. Sébastien Deschamps, chef de file de l’opposition écaussinnoise (Ensemble), plaide en effet depuis plusieurs mois pour que des aménagements soient réalisés pour limiter le nombre d’accidents. Du côté de la majorité et également du Ministre Henry, en charge de la Mobilité, on rappelle que le taux d’accidents est relativement faible comparé au taux de fréquentation de l’axe ne nécessitant pas d’intervention.

"Je me demande combien il faudra encore attendre d’accidents avant de prendre les choses en main", se questionne Sébastien Deschamps suite à l’accident de ce matin. "J’avais déjà mis un point à l’ordre du jour du conseil communal suite à l’accident mortel survenu en décembre dernier. Je souhaitais demander une interpellation du Ministre Henry afin de convoquer une Commission provinciale de Sécurité routière pour examiner les possibilités d’amélioration de l’axe entre Soignies et Ecaussinnes. Je voulais que des mesures soient mises en place pour éviter les dépassements qui causent de nombreux accidents."

Cette demande refusée par la majorité suite au trop faible nombre d’accidents survenus sur la RN57, le conseiller écaussinnois était alors passé par François Desquesnes, député et conseiller communal sonégien, afin d’interpeller le Ministre Henry. "Mon administration est régulièrement en contact avec la zone de police de la Haute Senne, et il résulte de ces échanges que la N57 n’est pas particulièrement accidentogène", répondait le Ministre. "Depuis 2018, nous avons un total de 22 accidents sur le tronçon écaussinnois de la RN57, qui s’étend entre le rond-point de Profondrieux et va jusque peu avant le rond-point des Combattants. Au vu de ces statistiques, une Commission provinciale de Sécurité routière ne permettrait pas de trouver de solution à ces accidents. La configuration des lieux semble en adéquation avec la fonctionnalité de la voirie."

L’accident de ce matin ne changera finalement rien à la décision du Ministre et de la majorité écaussinnoise. "Le bourgmestre Xavier Dupont avait déjà indiqué que l’axe était fortement emprunté mais que peu d’accidents y survenaient en s’appuyant sur les chiffres des dernières années", indique Véronique Sgallari, bourgmestre faisant-fonction. "Le problème est plus lié aux chauffards et non à la route. Seules des zones de dégagement manquent sur le tronçon mais la présence de terres agricoles aux abords de ce dernier ne permet pas d’en mettre en place facilement. L’axe reste néanmoins très peu accidentogène."