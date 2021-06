Avis aux Hennuyers. En plus du marathon vaccination pendant 65 heures, le centre de vaccination de Soignies lance, pour la deuxième fois, un week-end vaccination libre. En effet, ce samedi et ce dimanche, les volontaires de plus de 41 ans pourront se présenter au centre sans rendez-vous de 7h à 14h.

Une vaccination monodose avec le vaccin Johnson&Johnson, ce qui veut dire qu’il est possible d’obtenir le passeport vaccination 15 jours après, synonyme de voyager plus librement dès cet été.

La première opération vaccination libre avait remporté un franc succès à la fin du mois de mai. Avec trois après-midis de vaccination, les équipes avaient réussi à vacciner 200 personnes en moyenne par jour sans rendez-vous. Un challenge de taille, puisque le vaccin AstraZeneca soulève la polémique depuis quelques mois maintenant. Et c’est une nouvelle fois le cas pour la firme Johnson&Johnson.

Le week-end du 12 et 13 juin est corsé pour le personnel du centre. En effet, en plus des rendez-vous de vaccination traditionnels, et de la vaccination libre, le week-end marathon attirera un maximum de monde. Le centre de vaccination de Soignies ouvrira ses portes 24h/24, jour et nuit, pendant trois jours pour une vaccination intensive. Du 11 juin 18h jusqu’au dimanche 13 juin, le centre souhaite vacciner plus de 8 000 personnes en 65 heures.

Et cette fois, l’âge n’est plus un critère. Pour les moins de 41 ans, c’est le vaccin Pfizer qui sera administré. Comptez sur une administration de la deuxième dose aux environs du 18 juillet. Par contre, pour les plus de 41 ans, c’est le Johnson & Johnson qui sera injecté. Une volonté du responsable du centre pour attirer un maximum de personnes.

L’effectif du centre a donc été revu à la hausse pour parvenir à faire, de ce week-end olympique, une réussite.