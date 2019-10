Il faudra être patient entre le 13 novembre et le 8 décembre.

Difficile de faire une omelette sans casser d’œufs… Ou d’effectuer des travaux sans provoquer de nuisances. Les Brainois devront être patients puisque pour cause de travaux de renouvellement des appareils de voies en gare de Braine-le-Comte, Infrabel perturbera leur sommeil. Au cours des nuits du premier week-end de novembre, soit du 1er novembre au 3 novembre, les équipes procéderont au déchargement du matériel.

Les travaux pourront alors réellement débuter. Ils seront entrepris à partir du 13 novembre et devraient s’étaler jusqu’au 8 décembre prochain. En semaine, les travaux seront réalisés de nuit, précise Infrabel. Le week-end, les travaux seront réalisés en continu, du vendredi soir au lundi matin, les 16 et 17 novembre, les 23 et 24 novembre, les 30 novembre et 1er décembre et, enfin, les 7 et 8 décembre.

Infrabel ne s’en cache pas et prévient : le chantier occasionnera « des nuisances sonores la nuit pendant toute la durée des travaux. » Des travaux malheureusement nécessaires mais qui, à n’en pas douter, en feront râler plus d’uns, de façon bien compréhensible.