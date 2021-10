L’obligation vaccinale deviendra-t-elle une réalité pour le personnel hospitalier ? À ce jour, rien n’est fait mais les fédérations patronales de la santé et du social ont récemment défendu la mise en œuvre urgente de cette politique, avec des sanctions pour les travailleurs qui se montreraient récalcitrants. Dans les hôpitaux de la région, aucune décision n’a encore été prise en ce sens, mais la réflexion est malgré tout initiée.

Au sein du groupe Jolimont, n’est rien tranché. "Plusieurs campagnes de vaccination ont été menées en interne à destination de notre personnel", rappelle Sophie De Norre, en charge de la communication. "88% de nos travailleurs sont vaccinés, notre taux est donc bon. Aucune décision d’imposer ou non la vaccination n’a pour l’instant été prise ni discutée." La décision, si elle doit être prise, sera fédérale.

Et si le gouvernement décide de miser sur la sensibilisation et non l’obligation, comme cela est le cas aujourd’hui, le CHU Tivoli ne changera pas son fusil d’épaule. "Il n’y a pas, dans notre chef, de volonté d’imposer la vaccination à notre personnel", insiste-t-on du côté du service communication. Là aussi, le taux de vaccination est de 88%. "Notre personnel respecte toujours strictement les mesures sanitaires et s’impose les gestes barrières. Sauf décision gouvernementale, il n’y aura donc aucune obligation."

Plusieurs syndicats se sont déjà dits opposés à une vaccination obligatoire du personnel, estimant notamment qu’aucune étude ne permettait de mettre en évidence un taux de contamination plus grand dans les services hospitaliers, où les mesures sanitaires sont respectées. De même, sanctionner les travailleurs qui refuseraient la vaccination pourrait conduire à des conséquences néfastes au bon fonctionnement des hôpitaux.