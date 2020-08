Convoqué à l’initiative des groupes d’opposition Alternative Citoyenne et PS, un conseil communal d’urgence s’est tenu à Seneffe ce mercredi soir afin d’évoquer les récents événements liés au dégagement d’odeurs nauséabondes depuis le site de l’entreprise Afton. Les pompiers, la protection civile, le SPF santé publique et l’entreprise Afton étaient représentés afin de tenter d’apporter des réponses aux questions parfois toujours en suspens.

De leur côté, les autorités communales ont convenu que la communication de crise n’était jamais un exercice aisé. "La question est toujours la même : quand communiquer et quoi ?", explique Bénédicte Poll, bourgmestre. "Le 28 juillet à 21 heures, nous recevons l’information. Une heure plus tard, l’usine Afton est identifiée comme à l’origine des odeurs. À 23 heures, une information est publiée sur notre page Facebook."

Et de poursuivre : "Je comprends la nécessité pour la population d’avoir l’information mais c’est difficile de faire mieux si l’on n’en dispose pas. L’incident s’est produit dans une usine seveso mais n’était pas de type seveso. Il a d’abord fallu investiguer et exclure une série de possibilités avant d’identifier l’entreprise concernée." D’autant plus que l’entreprise a commis l’erreur de ne pas communiqué l’incident survenu sur son site directement aux autorités communales.