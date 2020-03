Le Binchois sort son premier album, sur lequel figure notamment le titres "Des roses et des lilas."

Une programmation 100% noir-jaune-rouge, voilà ce que propose Serge Jonckers dans son émission "Si c’est belge… C’est sur Bel RTL." Ce lundi, c’est un artiste bien de chez nous qui sera mis à l’honneur. Nicolas Dieu, connu pour être l’enthousiaste chanteur de Mister Cover, fera en effet partie des séquences coups de cœur grâce à son titre "Des roses et des lilas." Ce dernier figure sur le premier album d'Oh Mon Dieu, "Les meilleures versions de nous-mêmes."

Pour le Binchois, la récompense est belle. "C’est une belle récompense pour un travail de longue haleine", souligne-t-il. "C’est un album sur lequel je bosse depuis de longues années et pour lequel j’ai mis les mains dans le cambouis il y a plus d’un an, en entrant en studio. Il m’a fallu apprendre la patience mais c’est quelque chose que j’adore." Le chanteur ne s’en cache pas : il n’était pas persuadé d’apprécier ce travail en studio.

"Je suis un animal sauvage, je déteste être enfermé. Je suis né pour la scène et le studio est quelque chose qui m’effrayait quelque peu. J’ai dû faire le chemin inverse en comparaison avec d’autres artistes. On repasse 100 fois sur les mêmes titres pour arriver au résultat attendu, pour obtenir la meilleure version. Je pense que ce travail m’a également permis d’aller plus loin et de devenir une nouvelle version de moi-même."

L’album n’aurait donc pas pu mieux porter son nom. "Le titre "Des roses et des lilas" a une histoire particulière. J’étais dans un magasin de musique pour acheter une nouvelle guitare, plus maniable et facile à transporter. J’en prends une en main et en quelques secondes, le rythme d’un titre s’est imposé. Je l’ai enregistré avec mon dictaphone, je suis rentré et j’ai travaillé dessus. En trois jours, elle était ficelée. C’est un coup de cœur et la chanson la plus rapidement écrite de ma carrière."

Les retours étant extrêmement positifs, le titre se retrouve sur un EP mais aussi sur l’album, qui compte 14 titres. Nicolas Dieu semble avoir trouvé le juste équilibre entre Mister Cover et sa carrière solo. L’avenir devrait encore nous réserver quelques belles surprises puisque le Montois profite de cette période de confinement pour écrire et composer…