Le premier week-end du mois de décembre, habituellement celui où les gens se ruent sur les sapins, n'est pas encore terminé. Mais la petite société Vantrimpont, basée à Steenkerque (Braine-le-Comte), est déjà submergée de demandes. "C'est vraiment la folie cette année", assure Olivier Vantrimpont, le patron de l'entreprise brainoise. "Nous ne savions pas du tout comment ça allait tourner cette année. Nous étions dans le flou total. Mais finalement, les gens se ruent vers les sapins naturels."

En deux semaines, ce sont même plus du double de sapins qui ont été vendus par rapport au bilan de l'année dernière à pareille époque. "La saison a démarré sur les chapeaux de roue. On me téléphonait déjà au début du mois de novembre pour venir chercher des sapins alors que je n'en avais pas encore coupés à ce moment-là. Chaque année, c'est de plus en plus tôt. Si ça continue, je vais devoir ouvrir la vente des sapins au mois d'août dans quelques années (rires)."

(...)