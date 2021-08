Si 2020 était l’année de la diète pour les amateurs de véhicules militaires, l’année 2021 sera celle de l’abondance puisqu’il n’y aura pas un Tanks in Town, mais bien deux! Ils se dérouleront le même weekend, ces 28 et 29 août, en deux endroits différents : à Mons et à Peissant (Estinnes).

Le premier est organisé par le Royal Mons Auto Moto Club et bénéficie du soutien des autorités communales. Le second est organisé par l’association Mons Devoir de Mémoire (MDM), créée par Pierre Deghaye, ancien président du RMAMC en conflit avec son ancienne association. A la base, les deux entités devaient organiser Tanks in Town en alternance, une année sur deux, à Mons.

MDM aurait dû avoir l’édition 2021. Mais suite à la crise sanitaire et l’annulation de 2020, la Ville avait décalé d’une année le tour de MDM, ce que Pierre Deghaye n’a pas entendu de cette oreille. Il a pris ses cliques et ses claques direction Peissant, où la commune d’Estinnes l’accueille à bras ouverts.

Et le principe de commémorer la libération de Mons à 20 kilomètres de Mons, alors qu’un événement "officiel" y a lieu, ne porte a priori pas préjudice à l’événement dissident. "La délocalisation n’a pas été un souci. Tous nos ‘clients habituels’ nous ont suivis à Peissant", affirme Pierre Deghaye. Nos soucis principaux sont plutôt liés au Covid et au Brexit, qui ont suscité quelques petites inquiétudes à l’étranger."

Les organisateurs de Tanks in Town version Peissant devraient avoir pas mal de matos à montrer : "on devrait avoir plus de chars que d’habitude parce que les exposants sont privés de sorties depuis deux ans et ils sont impatients de sortir à nouveau. » 200 véhicules, dont une trentaine de véhicules chenillés « exceptionnels » devraient être de la partie « contre une vingtaine habituellement."

Parmi ceux-ci, Pierre Deghaye se targue de quelques perles comme deux Sherman M32. "Ce sont des dépanneurs de chars, il n’en existe que deux en Europe et ils seront visibles à Peissant." Autre honneur fait à Tanks in Town, l’armée américaine qui envoie un de ses chars depuis la Pologne. "C’est exceptionnel que l’armée US déplace un char moderne encore en activité pour un tel événement."

Qui se déroulera sur un terrain de 400 ha, rue Bois de Ville. "C’est bien plus que ce que nous avions au Bois brûlé. D’une certaine façon, le conflit nous a porté chance : nous avons un terrain plus grand que la plaine de Waterloo." Un terrain situé au cœur de la poche de Mons, où les combats firent rage en septembre 1944, avant la libération de la ville. De quoi donner une certaine légitimité historique à l’événement, qui proposera des baptêmes le samedi et un cortège militaire d’une trentaine de kilomètres entre Estinnes et Erquelinnes. Comme le Tanks in Town version RMAMC, qui aura donc lieu sur le site du Bois Brûlé à Ghlin et proposera son parcours au sud de la ville de Mons.