Noël, c’est déjà dans un mois. Cette année, la féérie des fêtes de fin d’année ne sera malheureusement pas aussi belle que d’habitude. Toutes les festivités publiques ont été annulées tandis qu’il sera impossible – et même interdit - d’organiser un grand événement chez soi. En attendant de connaître les limites et les modalités exactes, certaines communes s’activent pour tenter d’égayer quelque peu les rues.

Alors que la Ville de La Louvière s’est lancée dans une opération de décoration des vitrines de tous les magasins de l’entité, la commune de Morlanwelz vient elle aussi d’emboîter le pas. "Nous encourageons vivement tous les citoyens à témoigner leur soutien en décorant, au mieux selon leurs possibilités, les fenêtres, façades, devantures, sur le thème de la féerie de Noël", lance le bourgmestre Christian Moureau.

La commune de Morlanwelz propose en effet à tous ses habitants de participer à l’action Illumination et embellissement de l’entité, en collaboration avec les écoles fondamentales, l’accueil extra-scolaire et la fabrique d’église. "Après l’annulation des activités habituelles (Halloween, Marché de Noël, …), il nous semble opportun de réagir en maintenant l’esprit festif, convivial et familial typique des fêtes de fin d’année."

Pendant que les citoyens décoreront leur façade, la commune participera elle aussi par la mise en action anticipée des illuminations des rues, dès le 1er décembre, mais également par l’installation de trois grands sapins, ainsi que quatre chalets sur les places de l’entité afin de les égayer. "Les moments particulièrement difficiles que nous vivons suite à la pandémie ne doivent pas effacer l’importance de la période de fin d’année."