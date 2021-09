U.P.

Chaque année, Be Wapp organise une grande opération de nettoyage de la Wallonie, un weekend au cours duquel des bénévoles à la fibre citoyenne se substituent aux pouvoirs publics pour nettoyer les crasses jetées par d'autres individus qui font peu de cas de l'environnement et du cadre de vie. Depuis plusieurs années, La Louvière participe à l'action, qui a lieu du 23 au 26 septembre.

Cette année, l'appel à la mobilisation citoyenne a été largement entendu puisque quelque 1729 participants se sont inscrits. Les jeudi 23 et vendredi 24 septembre, 9 écoles de l'entité ont nettoyé leurs cours de récréation ainsi que les abords de leur école. Les employés de shopping Cora ont également consacré leur temps à nettoyer les abords.

Samedi 25 septembre et dimanche 26 septembre, place aux citoyens et aux associations aux quatre coins de l'entité. Une forte mobilisation est enregistrée du côté de Bois-du-Luc avec notamment la participation de la Paroisse, du Patro, de la Maison de quartier, de l'asbl Les Godets, etc.

Pour cette édition, la Ville de La Louvière bénéficiera d'une collaboration de la Province de Hainaut et son service des métiers du cheval qui mettra à disposition deux ânes équipés de paniers en osier pour aider au ramassage et que les enfants y trouvent un côté ludique.

Les ânes ont déjà été sollicités vendredi, sur les berges du canal Historique du Centre avec l'école Saint-Donat d'Houdeng-Goegnies et du côté de la place de Saint-Vaast avec l'école libre.

Enfin ce dimanche de 13h30 à 17h, les deux équidés aideront les groupes de citoyens du côté du Bois des Râves et de la rue Trieu à Vallée, à Houdeng-Goegnies.