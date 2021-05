La problématique de l’environnement est aujourd’hui au centre des lignes directrices de la politique. À leur échelle, les communes s’investissent par la création de jardins partagés, un traitement sans pesticide des parterres ou encore par des campagnes de sensibilisations. À Chapelle-lez-Herlaimont, les enfants mettent aussi la main à la pâte.

C’est une initiative des professeurs d’éducation physique de l’école provinciale de la commune. Dès ce vendredi, les élèves pourront participer à une marche environnementale. "C’est sur base volontaire", explique l’échevin en charge de l’environnement, Bruno Scala. "Les élèves de l’école avaient souvent une séance marche avec leurs professeurs de sport. Ces derniers ont pensé à allier la marche au ramassage de déchets. Pendant leurs heures d’éducation physique, les élèves de l’ensemble des classes pourront aider dans cette opération zéro déchet."

La commune a immédiatement accepté la proposition du corps professoral. "Il est vrai que nos rues en ont bien besoin", ajoute l’échevin. "Les ouvriers communaux font leur maximum, mais ils ont déjà beaucoup de travail. C’est pourquoi on a trouvé cela génial d’impliquer les enfants ! Surtout qu’en ce moment, on observe beaucoup de masques jetés dans les rues." Équipés de pinces et de sacs, les jeunes partiront à la chasse de déchets en tout genre. L’opération est étalée sur le reste de la semaine.

Pour les autorités, il était important de conscientiser les plus jeunes. "Notre volonté est à la fois de faire changer les comportements chez les adultes, mais aussi de faire comprendre l’importance de cet aspect aux adolescents", poursuit Bruno Scala. "D’autres actions seront mises en place dans les prochains mois pour enfoncer le clou."

Et il y aura des nouveautés, comme la distribution de gourdes en métal dans les écoles, avec des ateliers sur l’eau potable du robinet. Ils s’ajoutent aux dispositions déjà prises, avec l’installation de fontaines à eaux. "L’objectif, ici, est de montrer que ce sont bien plus que des gadgets. Ce sont de simples gestes qui deviendront bien vite une habitude pour eux."

À Chapelle-lez-Herlaimont, la commune met les bouchées doubles en matière d’environnement.