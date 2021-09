Opte, la marque de vêtement développée par le Morlanwelzien Antoine Giansante et la Namuroise Alizée Hilt et qui ambitionne de créer des vêtements 100% made in Belgium, a très bien démarré sa première année d'existence, comme en témoigne le succès de son crowdfunding de lancement en début d'année et de sa première collection, vendue cet été.

"On est arrivé à 204% de l'objectif de départ du crowdfunding et 179 vêtements ont été vendus pour notre première collection", se réjouit Antoine. "154 vêtements ont été vendus en direct et 25 via un premier revendeur de la marque, situé à Tournai."

Après ces débuts en fanfare, la deuxième collection est en préparation, toujours selon le même principe de fabrication des vêtements, conçus sur des chutes de rouleau. Pour définir les vêtements de cette première collection hiver, Opte reprend la même formule que celle d'été, à savoir sonder ses fans sur les réseaux sociaux.

"Notre volonté est d'intégrer les personnes qui nous suivent dans toutes les étapes de la confection. Lors de la première collection, on avait partagé des planches d'inspiration, on avait lancé des questionnaires et les réponses ont permis d'affiner certaines choses. Ici on redémarre cette démarche, l'idée étant de ne pas produire des vêtements qui ne correspondraient pas aux attentes."

Les avis sont généralement tranchés, mais pas toujours. "Pour le modèle de la robe, on hésitait à mettre un col et 80% des répondants n'en voulaient pas. Par contre, pour la longueur de la robe, c'est beaucoup plus partagé. Ce sera à nous de prendre la décision."

Matière première belge? Il reste du chemin

6 modèles, voire un peu plus seront proposés en précommandes sur le site opte.be dès le mois d'octobre, avant d'être confectionné au sein d'un atelier protégé à Philippeville. Si la conception et la confection des vêtements est belge, il n'en va pas de même des composants des tissus. L'objectif d'Opte est à terme de travailler avec des matières belges, mais ce n'est pas encore pour tout de suite.

"C'est un point où nous sommes confrontés à une problématique plus complexe que ce que nous avions envisagé." Opte a sollicité trois filières: la laine, le lin et le chanvre. Pour cette dernière, On est allé en formation chez Valbiom qui fait des recherches pour un chanvre 100% belge. Mais si en Belgique, on produit des matières premières, les usines de transformation sont beaucoup trop loin à l'étranger. Il existe tout un programme belge pour essayer de relocaliser le secteur, mais ça va prendre du temps. On avait l'ambition de propose un vêtement en chanvre 100% belge en 2023, mais ça va être plus long que prévu.

Quant à la filière laine, "on pourrait, on a ce qu'il faut, mais de manière très artisanale." Et donc c'est très cher. "On a mené un test pour créer un pull 100% belge, avec des moutons tondus en Belgique, une laine filée et tricotée en Belgique, mais le prix de revient est de 180 €. Avec notre marge, qui inférieure à beaucoup d'autres du secteur, on arrive à un prix de vente de quasiment 500 €. On estime que ce n'est pas cohérent avec notre clientèle." Là aussi des démarches sont menées. "Un atelier de filature plus mécanisé réduirait drastiquement le prix et on arriverait à quelque chose qui pourrait être vendu au grand public. Mais on n' y est pas encore."

www.opte.be.