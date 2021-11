Orelsan est un artiste en pleine bourre. Son dernier album "Civilisation" crée l'événement et son single "L'Odeur de l'Essence " cumule déjà 6,7 millions de vues sur YouTube une semaine après sa sortie et plus de 5 millions d'écoutes sur Spotify. Depuis un mois, la série-documentaire "Montre Jamais ça à Personne", qui retrace ses débuts via la caméra de son frère, fait un tabac sur les plateformes de streaming. Tant l'album que la série sont salués par la critique



Le festival de Ronquières n'est pas peu fier d'annoncer aujourd'hui qu'il sera sa tête d'affiche de sa journée supplémentaire, le vendredi 5 août. "Orelsan c'est la déferlante rap dans toute sa puissance. Simple. En imposant son flow monocorde et nonchalant. Basique. Et plus rien ne semble l’arrêter", décrit l'organisation du festival, qui pointe "une chose qui n’a pas changé avec le temps : ses textes sont toujours aussi doux qu’un verre de vodka à 8 heures du mat’."

Orelsan s'ajoute aux deux autres têtes d'affiche déjà annoncées, Julien Doré le samedi 6 août et Snow Patrol le dimanche 7. Les tickets sont en vente depuis ce jeudi 11 h sur www.ronquieresfestival.be. N'attendez pas la dernière minute, notre petit doigt nous dit qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Et préparez déjà votre plus beau survêt'.