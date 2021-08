La fête est de retour à Feluy. Ce vendredi, la Kermesse de Feluy est officiellement lancée pour un week-end sous le signe des retrouvailles après plus d’un an de crise sanitaire. Elles débuteront avec une grande ouverture du chapiteau à la Place du Petit Moulin. Le rendez-vous est fixé à 17h ce vendredi, suivi d’une soirée années 80 dès 21h.

Les festivités du samedi commenceront avec une brocante aux alentours. Les inscriptions pour les personnes intéressées sont toujours possibles au tarif de cinq euros pour deux mètres d’espace, au numéro 0494/101840. Les visiteurs pourront arpenter la brocante de 7h à 16h. Pendant ce temps, une balle pelote assise est programmée à 9h.

Et pour les artistes dans l’âme, des ateliers créatifs sur la peinture en bois et le transfert serviettes en papier sont organisés. Pour y participer, il est demandé une participation de 7 euros, matériel y compris. Il est possible de réserver au 0477/889990. Le samedi se terminera par une soirée dansante à 21h tapante.

Le dimanche 8 août, les amateurs de la pétanque pourront s’affronter dès 9h sur la Place du Petit Moulin. Et pour les sportifs, un petit déjeuner est offert, avec la participation de la boulangerie Le Savoyard, avant de prendre le départ pour la balade familiale en VTT. Les animaux auront droit aussi à leur tournée, avec la balade canine au profit de l’ASBL Les Amis des animaux de Feluy dès 10h.

Un apéro sera également offert par le comité des fêtes et sera animé par le Solitaire sur l’heure de midi. Quelques heures plus tard, à 20h, une soirée dansante clôturera ce week-end de fête à Feluy.

Attention, des mesures de circulation ont été mises en place à partir du 4 août jusqu’au 8 août sur Feluy. "Le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits dans le tronçon compris entre la Place du Petit Moulin et le carrefour formé par la rue de la Coulette et la rue Norbet Cloquet", indique l’administration seneffoise. "Le 7 août 2021, le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits rue de la Coulette dans le tronçon compris entre l'avenue Latteur et la rue Norbet Cloquet, excepté circulation locale."