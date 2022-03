U.P.

Paolo F., le conducteur de la voiture qui a foncé dans la foule dimanche au carnaval de Strépy-Bracquegnies, avait été déchu du droit de conduire en 2017 et passé des examens de réintégration. Mais légalement, il ne peut pas être considéré comme récidiviste, a indiqué le parquet de Mons mardi lors d'un point presse consacré à l'état d'avancement de l'enquête.

"La loi sur le code de la circulation routière établit une récidive spécifique si dans les trois ans d'une condamnation, on recommet une infraction de même nature", a précisé Christian Henry, procureur du Roi de Mons. "Cela fait cinq ans qu'il a été condamné. Donc légalement, il n'y a pas de récidive ni légale, ni spécifique."

Sur les réseaux sociaux, le conducteur s'affiche comme étant un adepte de la vitesse. "Au moment où le juge devra indiquer quelle est la sanction la plus adéquate pour sanctionner le comportement qu'il a eu le 20 mars dernier, il prendra en compte tout ce qu'il trouve dans le dossier. Et il trouvera notamment les extraits de réseaux sociaux qui sont parus dans les organes de presse où on le voit manifestement bien aimer très vite."

