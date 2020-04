Les collectes de déchets en porte-à-porte seront décalées d'un jour et les recyparcs seront fermés en raison du 1er mai, a indiqué l'intercommunale Hygea.

Les collectes en porte-à-porte prévues vendredi 1er mai ne seront pas organisées dans la zone Hygea, notamment à Binche, Boussu, Honnelles et Seneffe, a indiqué l'intercommunale. Les collectes prévues vendredi seront réalisées le 2 mai. Les recyparcs Hygea seront également fermés ce vendredi. Les collectes de PMC et papiers-cartons devraient également être réalisées le 2 mai à Binche, Boussu et Hensies. L'organisation de ces collectes sera communiquée jeudi 30 avril sur le site www.hygea.be.