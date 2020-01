Dans quatre semaines, il va pleuvoir des oranges dans le ciel de Binche alors que résonneront les tambours. Le carnaval approche à grands pas. Le coup d’envoi sera donné le 23 février avec le Dimanche Gras.

En attendant, les autorités annoncent le programme de ces festivités. Pas de changements coperniciens dans ce folklore pluriséculaire. Mais les nouveautés adoptées l’an dernier sont maintenues. Pour rappel, le départ du cortège est retardé à 16 heures pour laisser le temps à toutes les sociétés de converger à l’entrée du Parc Derbaix. Le dispositif du Mardi Gras est maintenu sur la Grand-Place avec le public maintenu derrière les barrières et les musiciens ainsi que les batteries réunis pour jouer à l’unisson.

"Nous avons eu de très bons retours des sociétés l’an dernier", explique Daniel Pourbaix, président faisant fonction de l’Association de Défense du Folklore. "Nous avons senti une plus grande fusion entre les sociétés. Il n’y avait pas de retards et le spectacle était également meilleur pour le public qui vient parfois de loin et peut attendre longtemps."

Si le folklore ne sera pas chamboulé cette année, c’est en marge des rituels qu’un changement de taille est annoncé. En effet, pour la première fois dans la Cité du Gille, les dames disposeront de toilettes gratuites. Ces WC seront installés à la rue de l’Oie, sur le parking du CPAS.

Enfin, Binche se met au diapason d’autres villes pour mettre un frein à la consommation du protoxyde d’azote, le fameux gaz hilarant. Le bourgmestre Larent Devin vient en effet de prendre un arrêté interdisant la vente, la consommation et l’utilisation de ce gaz à des fins récréatives sur la voie publique durant les festivités précarnavalesques. L’interdiction devrait être définitive lorsqu’elle passera au prochain conseil communal, avant le carnaval. Notons qu’en cas d’infraction, l’amende peut monter jusqu’à 350 euros. C’est tout de suite moins hilarant…