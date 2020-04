Les organisateurs reportent l'édition à l'année prochaine à la suite des mesures fédérales contre le coronavirus.

Les festivals de l'été passent à la trappe. La Première ministre Sophie Wilmès l'a annoncé ce mercredi lors de la conférence de presse faisant suite au Conseil national de sécurité. Une mesure décidée pour endiguer la pandémie de coronavirus.

Le Plan incliné de Ronquières ne vibrera donc pas le premier week-end d'août, comme prévu. "Nous venons d’entendre la décision du gouvernement d’annuler tous les festivals de cet été. Cette décision a sans doute été très difficile à prendre car au-delà de la déception pour tous les amoureux de la musique et des festivals, elle aura des conséquences catastrophiques pour le secteur culturel et événementiel", indiquent les organisateurs du Ronquières Festival. "Mais la santé reste la priorité numéro un et si ces grands rassemblements de personnes présentent le moindre risque de reprise de l’épidémie et donc de revivre une nouvelle crise sanitaire , nous ne pouvons que saluer la décision courageuse de nos autorités…"

Les organisateurs donnent déjà rendez-vous aux festivaliers l'année prochaine. "Nous sommes donc contraints de reporter le Ronquières Festival prévu ces 1 et 2 août 2020 à l’année prochaine. On vous promet déjà de préparer une édition 2021 exceptionnelle et ainsi fêter avec vous cette année d’interruption."

Notons enfin qu'anticipant les questions pratiques des festivaliers liées à la billetterie, aux artistes programmés et à la tournure de la prochaine édition, les organisateurs promettent de revenir prochainement avec de plus amples informations, le temps de digérer la nouvelle du jour.