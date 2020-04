La plus grande maison de repos publique de Wallonie n'est pas prioritaire. Une logique qui échappe au président du CPAS.

C'est la plus grande maison de repos publique de Wallonie. Elle dépend du CPAS de Binche. Le home Jeanne Mertens compte 222 résidents et près de 160 employés. On y a dénombré cinq cas de coronavirus pour le moment.