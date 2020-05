Les travaux ont débuté le week-end dernier.

En plus d'avoir l'obligation de porter un masque, les navetteurs qui empruntent la ligne entre Mons et Bruxelles devront emprunter un bus de remplacement lors des prochains week-ends. La faute à des travaux de renouvellement de l'infrastructure du côté de Braine-le-Comte et Soignies qui poussent Infrabel à devoir interrompre la circulation des trains entre ces deux gares.

Ces travaux ont débuté le week-end dernier (9 et 10 mai) et se poursuivront les wee-ends des 16-17 mai, 23-24 mai, 30-31 mai ainsi que les 13 et 14 juin. Durant cette période, la circulation des trains sera adaptée entre Soignies et Braine-le-Comte et entre Ecaussinnes et Braine-le-Comte. "La SNCB adapte son plan de transport en conséquence, essayant de limiter au maximum l’impact de ces travaux sur le parcours des voyageurs", précise la SNCB.

Dès lors, entre Soignies et Braine-le-Comte, les trains IC Mons – Brussels Airport-Zaventem (c'est-à-dire tous les trains du week-end) sont remplacés par des bus entre Soignies et Braine-le-Comte. Leur heure de départ est adaptée et les bus de remplacement seront présents pour attendre les navetteurs devant les gares de Braine-le-Comte et Soignies. Entre La Louvière-Sud et Braine-le-Comte, pas de bus mais l'heure de départ des trains IC Binche - Schaerbeek est adaptée entre La Louvière-Sud et Braine-le-Comte.