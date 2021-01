Des papillons attaquent les buis et détruisent le travail des jardiniers. La ministre n'a pas de vraie solution.

De nombreux buis du Domaine de Seneffe ont péri ces derniers mois. La faute aux pyrales, une espèce de papillon introduite accidentellement en Europe dans les années 2000 via des végétaux importés d'Asie, qui ne se nourrit que de buis lorsqu'ils sont encore à l'état de chenille. Or, les buis sont majoritairement à la base de la composition des jardins et de la Cour d'honneur du château de Seneffe.

(...)